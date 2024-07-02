Верховний суд Іспанії відмовився амністувати лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона

Верховний суд Іспанії відмовився затвердити амністію лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона. Його звинувачують у заколоті та розтраті державних коштів після організації референдуму про незалежність Каталонії в 2017 році.

Про це пише Politico.

Суд постановив, що 61-річний Пучдемон і ще деякі лідери сепаратистського руху в Каталонії збагатилися, незаконно провівши референдум про відокремлення від Іспанії на державні гроші. А тому до них не можуть застосувати закон про амністію каталонських сепаратистів.

Хоча прокурори так і не змогли довести, що лідери каталонських сепаратистів використовували кошти Європейського Союзу для проведення референдуму, судді заявили, що їхня заявка на незалежність сама собою загрожувала фінансовим інтересам ЄС. Згідно з їхніми міркуваннями, якби референдум про незалежність Каталонії у 2017 році був успішним, це вплинуло б на внесок Іспанії до бюджету блоку.

Таким чином Верховний суд Іспанії підтвердив ордер на арешт Пучдемона, який втік з Іспанії у 2017 році після референдуму про незалежність Каталонії. Через це Пучдемон порівняв суд із мафією.

Генеральний секретар партії Пучдемона «Разом за Каталонію» Жорді Турулл заявив, що рішення суду нібито політично мотивоване, а судді намагаються узурпувати повноваження парламенту. Тож вирок планують оскаржити.