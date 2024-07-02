Верховний суд Іспанії відмовився амністувати лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона

Верховний суд Іспанії відмовився затвердити амністію лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона. Його звинувачують у заколоті та розтраті державних коштів після організації референдуму про незалежність Каталонії в 2017 році.
Про це пише Politico.
Суд постановив, що 61-річний Пучдемон і ще деякі лідери сепаратистського руху в Каталонії збагатилися, незаконно провівши референдум про відокремлення від Іспанії на державні гроші. А тому до них не можуть застосувати закон про амністію каталонських сепаратистів.
Хоча прокурори так і не змогли довести, що лідери каталонських сепаратистів використовували кошти Європейського Союзу для проведення референдуму, судді заявили, що їхня заявка на незалежність сама собою загрожувала фінансовим інтересам ЄС. Згідно з їхніми міркуваннями, якби референдум про незалежність Каталонії у 2017 році був успішним, це вплинуло б на внесок Іспанії до бюджету блоку.
Таким чином Верховний суд Іспанії підтвердив ордер на арешт Пучдемона, який втік з Іспанії у 2017 році після референдуму про незалежність Каталонії. Через це Пучдемон порівняв суд із мафією.
Генеральний секретар партії Пучдемона «Разом за Каталонію» Жорді Турулл заявив, що рішення суду нібито політично мотивоване, а судді намагаються узурпувати повноваження парламенту. Тож вирок планують оскаржити.
- Референдум про незалежність Каталонії місцева влада провела 1 жовтня 2017 року — тоді уряд очолював Пучдемон. За незалежність проголосували 90,18% жителів регіону (2,04 мільйона людей), проти висловилися 7,83% (177 тисяч). Але офіційний Мадрид результатів референдуму не визнав і назвав його незаконним. Через це проти тодішньої влади Каталонії порушили кримінальні справи — за розтрату бюджетних коштів. Деяких членів місцевого уряду посадили за ґрати, решта втекли і переховуються в інших країнах ЄС — як і Пучдемон, який спочатку втік до Бельгії, а зараз живе на півдні Франції.
- 30 травня 2024 року іспанський парламент остаточно схвалив закон про амністію для каталонських сепаратистів. А вже 25 червня закон вперше застосували — під амністію потрапили колишній міністр внутрішніх справ регіонального уряду Каталонії Мігель Бух, а також колишній охоронець експрезидента Каталонії Луїс Ескола.