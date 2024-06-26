В Іспанії вперше застосували амністію щодо каталонських сепаратистів

В Іспанії Вищий суд Каталонії 25 червня вперше застосував закон про амністію для каталонських сепаратистів.
Про це пише ANSA Latina.
Під амністію потрапили колишній міністр внутрішніх справ регіонального уряду Каталонії Мігель Бух, а також колишній охоронець експрезидента Каталонії Луїс Ескола.
Суд постановив зняти кримінальну відповідальність з обох чоловіків, засуджених до 4,5 року увʼязнення.
Раніше Буха визнали винним у розтраті коштів та ухилянні від сплати податків за те, що найняв Есколу радником Департаменту внутрішніх справ, щоб той міг діяти як охоронець Карлеса Пучдемона в Бельгії.
- Референдум про незалежність Каталонії місцева влада провела 1 жовтня 2017 року. Тоді за незалежність проголосували 90,18% жителів регіону (2,04 мільйона людей), проти висловилися 7,83% (177 тисяч). Але офіційний Мадрид результатів референдуму не визнав і назвав його незаконним. Через це проти тодішньої влади Каталонії порушили кримінальні справи — за розтрату бюджетних коштів. Деяких членів місцевого уряду посадили за ґрати, інші втекли з країни та переховуються в інших країнах ЄС.
- 30 травня 2024 року іспанський парламент остаточно схвалив закон про амністію для каталонських сепаратистів.