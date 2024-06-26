В Іспанії вперше застосували амністію щодо каталонських сепаратистів

В Іспанії Вищий суд Каталонії 25 червня вперше застосував закон про амністію для каталонських сепаратистів.

Про це пише ANSA Latina.

Під амністію потрапили колишній міністр внутрішніх справ регіонального уряду Каталонії Мігель Бух, а також колишній охоронець експрезидента Каталонії Луїс Ескола.

Суд постановив зняти кримінальну відповідальність з обох чоловіків, засуджених до 4,5 року увʼязнення.

Раніше Буха визнали винним у розтраті коштів та ухилянні від сплати податків за те, що найняв Есколу радником Департаменту внутрішніх справ, щоб той міг діяти як охоронець Карлеса Пучдемона в Бельгії.