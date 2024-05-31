Парламент Іспанії остаточно схвалив закон про амністію для каталонських сепаратистів

Іспанський парламент 30 травня схвалив суперечливий закон про амністію для каталонських сепаратистів.

Про це повідомляє CNN.

Соціалістична партія премʼєр-міністра Педро Санчеса запропонувала амністію минулого року як спосіб заручитися підтримкою каталонських сепаратистських партій після безрезультатних виборів.

Уряд представив законопроєкт як спосіб вийти з кризи 2017 року, коли лідери сепаратистів спробували проштовхнути відокремлення Каталонії через референдум.

Законопроєкт розлютив правих в Іспанії, викликавши масові протести.

Однак його все ж ухвалили 177 голосами завдяки вирішальній підтримці двох каталонських сепаратистських партій — Junts («Разом») і Esquerra Republicana («Республіканська лівиця»). Проти виступили 172 депутати.

Іспанський закон про амністію стосується 309 осіб, яким загрожує кримінальне переслідування за їхню роль у невдалій спробі проголошення незалежності Каталонії, включно з політичними лідерами. Крім них, під амністію потраплять 73 офіцери поліції.

Закон про амністію також дозволить лідеру партії Junts та експрезиденту уряду Каталонії Карлесу Пучдемону повернутися з вигнання до Іспанії, оскільки йому більше не буде предʼявлено судові звинувачення.

Крім того, колишньому віцепрезиденту уряду Каталонії Оріолу Жункерасу більше не буде заборонено обіймати державні посади.