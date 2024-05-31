Парламент Іспанії остаточно схвалив закон про амністію для каталонських сепаратистів

Іспанський парламент 30 травня схвалив суперечливий закон про амністію для каталонських сепаратистів.
Про це повідомляє CNN.
Соціалістична партія премʼєр-міністра Педро Санчеса запропонувала амністію минулого року як спосіб заручитися підтримкою каталонських сепаратистських партій після безрезультатних виборів.
Уряд представив законопроєкт як спосіб вийти з кризи 2017 року, коли лідери сепаратистів спробували проштовхнути відокремлення Каталонії через референдум.
Законопроєкт розлютив правих в Іспанії, викликавши масові протести.
Однак його все ж ухвалили 177 голосами завдяки вирішальній підтримці двох каталонських сепаратистських партій — Junts («Разом») і Esquerra Republicana («Республіканська лівиця»). Проти виступили 172 депутати.
Іспанський закон про амністію стосується 309 осіб, яким загрожує кримінальне переслідування за їхню роль у невдалій спробі проголошення незалежності Каталонії, включно з політичними лідерами. Крім них, під амністію потраплять 73 офіцери поліції.
Закон про амністію також дозволить лідеру партії Junts та експрезиденту уряду Каталонії Карлесу Пучдемону повернутися з вигнання до Іспанії, оскільки йому більше не буде предʼявлено судові звинувачення.
Крім того, колишньому віцепрезиденту уряду Каталонії Оріолу Жункерасу більше не буде заборонено обіймати державні посади.
- Референдум про незалежність Каталонії місцева влада провела 1 жовтня 2017 року. Тоді за незалежність проголосували 90,18% жителів регіону (2,04 мільйона людей), проти висловилися 7,83% (177 тисяч). Але офіційний Мадрид результатів референдуму не визнав і назвав його незаконним. Через це проти тодішньої влади Каталонії порушили кримінальні справи — за розтрату бюджетних коштів. Деяких членів місцевого уряду посадили за ґрати, інші втекли з країни та переховуються в інших країнах ЄС.