Reuters: Україна хоче реструктурувати держборг до дедлайну і може включити в угоду ВВП-варанти

Україна повідомила інвесторам, що розраховує реструктурувати близько $20 мільярдів міжнародного боргу до 1 серпня 2024 року, щоб зберегти доступ до міжнародних ринків і задовільнити вимоги Міжнародного валютного фонду.
Про це повідомили два джерела Reuters після телефонної розмови Міністерства фінансів з кредиторами, що пройшла 1 липня.
Україна має непогашені $19,7 мільярда за своїми міжнародними облігаціями і винна $2,6 мільярда за ВВП-варантами.
За словами джерел, Україна також має намір включити ВВП-варанти у свої зусилля щодо реструктуризації міжнародних облігацій на суму близько $20 мільярдів.
Reuters зазначає, що ця розмова фактично означає початок нових зусиль України для взаємодії з інвесторами після того, як офіційні переговори про реструктуризацію минулого місяця завершилися без укладення угоди.
У розмові взяв участь урядовий уповноважений з питань управління державним боргом України Юрій Буца, який керує взаємодією країни з кредиторами. До нього приєдналися представники уряду та голова місії МВФ в Україні Гевін Грей. З боку кредиторів до групи приєдналися члени Спеціального комітету кредиторів, а також інвестори, які не входили в групу.
«Вони вважають, що угода може бути досягнута найближчим часом», — сказало одне з джерел видання.
- У серпні 2022 року власники єврооблігацій погодились на дворічне відтермінування виплат і строків погашення за ними. Україна досягла такої домовленості щодо майже 75% від сукупної основної суми цінних паперів, що перебувають в обігу. Більшість кредиторів України призупинила зобовʼязання щодо виплати до 2027 року.
- У жовтні 2023 року Reuters повідомив, що Україна обговорює з іноземними власниками облігацій плани реструктуризації боргу в обсязі $20 мільярдів і можливість залучення нового фінансування.
- У травні The Wall Street Journal написала, що іноземні кредитори України хочуть відновлення виплат за держборгом вже у 2025 році.