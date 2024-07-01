Вербицького звільнили з посади заступника генпрокурора. Цьому передувало розслідування журналістів про статки чиновника

Дмитра Вербицького звільнили з посади заступника генерального прокурора, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що генеральний прокурор Андрій Костін 1 липня підписав наказ про звільнення за власним бажанням Вербицького з адміністративної посади заступника.

Нардеп Ярослав Железняк пояснює, що звільнення з адмінпосади означає, що Вербицький більше не буде заступником, але залишається прокурором.

Що передувало

7 травня «Схеми» (проєкт «Радіо Свобода») оприлюднили розслідування про те, що Вербицький живе в маєтку в елітному котеджному містечку «Коник» у Києві. Цей маєток його племінник придбав за дорученням одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень, що, як вказали журналісти, ушестеро менше за його ринкову вартість. А 10 червня вийшла друга частина розслідування «Схем», у якій йдеться, що дівчина Вербицького за пів року стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 мільйони гривень.

Сам Вербицький запевняє, що майно і кошти в його дівчини були задовго до початку їхніх стосунків. Він вважає, що мета розслідування — тиск на прокуратуру.

21 червня стало відомо, що Костін тимчасово переклав виконання обовʼязків Вербицького на інших заступників. При цьому Вербицького не відсторонили.