Польща зупинила пропуск українських вантажівок без дозволів. Україна звернулася до Єврокомісії

Польща призупинила пропуск українських вантажівок, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

З опівночі 1 липня польська сторона в пунктах пропуску призупинила пропуск на вʼїзд та виїзд українських вантажівок, що не мають дозволу або книжки ЄКМТ.

Пункти пропуску на кордоні з іншими країнами працюють у звичайному режимі.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач у Facebook наголосив, що жодних дозволів на двосторонні перевезення не потрібно.

«Угода про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та ЄС набула чинності в день підписання. Тобто ще 20 червня. До 10 липня діє перехідний період, який дозволяє перевізникам адаптуватись до нових правил», — підкреслив він.

Деркач зазначив, що про це відомо польській стороні, у першу чергу Міністерству інфраструктури Польщі.

«Наразі це питання лише внутрішньої комунікації польської сторони. Ми звернулись до Міністерства інфраструктури Польщі. Колеги запевняють нас, що намагаються вирішити проблему з митною службою», — додав чиновник.

Також Україна повідомила Єврокомісію про призупинення пропуску вантажівок. ЄК вже втрутилась у ситуацію і також намагається вплинути на розвʼязання проблеми.