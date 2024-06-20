Україна та Єврокомісія продовжили дію «транспортного безвізу» ще на рік

Україна та Єврокомісія продовжили дію «транспортного безвізу» на рік з можливістю його автоматичної пролонгації до кінця 2025 року.

Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Вантажні автоперевезення з України до ЄС та з Євросоюзу в Україну і далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Оновлена угода передбачає також низку взаємних зобовʼязань щодо наявності ліцензій на перевезення і маркування вантажівок.

Шмигаль наголосив, що за півтора року дії угоди Україна експортувала до ЄС товарів на 48% більше, ніж за аналогічний період до її підписання.

Також, за його словами, «транспортний безвіз» сприяє імпорту, який зріс на 44%. Це, зокрема, товари й комплектування, що потрібні українським виробникам для налагодження виробничого процесу.