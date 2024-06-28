«Статус «відновленню не підлягає» навіть не розглядаємо». У ДТЕК заявили, що всі електростанції відновлять — щоправда, на це можуть піти роки

Усі енергообʼєкти ДТЕК «рано чи пізно» вдастся відновити, але масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи знадобляться не місяці, а роки.

Про це заявив гендиректор ДТЕК Ільдар Салєєв.

Він зазначив, що Росія атакувала обʼєкти ДТЕК понад 180 разів. Компанія втратила 90% потужностей. Однак, попри колосальні руйнування, відновлювальні роботи проводять цілодобово, зауважив Салєєв. Після кожної атаки енергетики докладають максимум зусиль, аби повернути в систему пошкоджене обладнання.

Водночас, за його словами, масштаб руйнувань такий, що на відновлювальні роботи потрібні не місяці, а роки.

«Це насамперед питання часу і наявності потрібного обладнання. Замовлення на виготовлення обладнання розміщені на виробництвах усіх континентів», — додав він.

Гендиректор ДТЕК зазначив, що, за попередніми оцінками, збитки сягають $350 мільйонів. Лише цього року на ремонти ТЕС піде чотири мільярди гривень власних коштів, або майже $100 мільйонів.

«Це наш мінімальний план, що ми можемо встигнути зробити цього року. Наші спеціалісти по всьому світу шукають запасне обладнання, яке можна купити, привезти та встановити», — каже він.

Водночас детально про відновлювальні роботи в компанії розповідати не можуть з міркувань безпеки, зазначив Салєєв.

Гендиректор ДТЕК впевнений, що відновити вдасться всі обʼєкти компанії.

«Сьогодні ми навіть не розглядаємо категорію «відновленню не підлягає». Усі наші обʼєкти будуть відновлені рано чи пізно», — наголосив він.