Івано-Франківська ОВА: Бурштинська ТЕС після російських обстрілів не підлягає відновленню

Бурштинська теплоелектростанція на Івано-Франківщині сильно постраждала під час російських обстрілів і не підлягає відновленню.

Про це заявила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук в ефірі радіо «Західний полюс».

За словами Онищук, росіяни атакували ТЕС понад 12 разів.

«Вже певний період часу ми розуміємо, що відновленню не підлягає Бурштинська ТЕС, вона надзвичайно сильно зруйнована», — каже Онищук.

Вона додала, що через руйнацію електростанції місто Бурштин взимку може залишитися без тепла та гарячої води. Вже погоджено виділити місту 6 котелень для соціальних обʼєктів і населення.

Голова Бурштинської громади Василь Андрієшин раніше розповідав, що ситуація з енергетичним обладнанням і самою будівлею ТЕС критична, у станції фактично нема даху, передає місцеве видання «Галка».

«Я маю великі сумніви, що ТЕС взимку запрацює, бо дах і стіни не вдасться відновити… Якщо будуть морози, то все замерзне. Торік, коли було мінус десять, ми розігрівали обладнання факелами, але тоді була зруйнована лише половина даху», — сказав він.