Уряд Косова заборонив використання TikTok у державних установах

Уряд Косова заборонив завантажувати та користуватися китайською соцмережею TikTok на будь-якому обладнанні державних установ.

Про це повідомляє місцеве видання Telegrafi.

Таке рішення уряд Косова ухвалив на сьогоднішньому засіданні. Заступник міністра внутрішніх справ Бардхил Добра заявив, що це необхідно було зробити для підвищення кібербезпеки в державі.

«Задля підвищення кібербезпеки в державі Міністерство внутрішніх справ рекомендує уряду Республіки Косово припинити встановлювати й використовувати соціальну мережу TikTok і всі її сервіси на мережевому та комунікаційному обладнанні державних установ», — сказав Добра.

Він зазначив, що всі держустанови, які володіють і адмініструють державними серверами, зобовʼязані встановити необхідні технічні обмеження на завантажування і використання сервісів TikTok на робочому місці.