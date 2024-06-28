WSJ: За вбивство російського льотчика Кузьмінова кілери отримали гроші від російських держслужбовців у Відні

Вбивці російського пілота Максима Кузьміна, який викрав гелікоптер Мі-8 для України, отримали готівку від російських чиновників, що працюють у Відні.

Про це The Wall Street Journal розповіли джерела в західних спецслужбах.

У матеріалі журналістів WSJ йдеться, що Відень фактично перетворився на новий шпигунський центр РФ у Європі — після того, як через російське вторгнення в Україну європейські столиці вислали 600 шпигунів, які видавали себе за дипломатів.

Джерела в розвідці кажуть, що за останні два роки кількість російських державних службовців в Австрії зросла з 300—400 людей до понад 500. Більша частина з них — дипломати та адміністратори, серед яких майже половина, за даними австрійських спецслужб, працюють як шпигуни.

Одна з причин, чому Австрія перетворюється на хаб для спецслужб, криється в законодавстві країни. Шпигунська діяльність є законною в Австрії, якщо не спрямована проти самої країни.

Підозрюють, що російські шпигуни, які базуються у Відні, допомагають вербувати агентів і фінансувати російські операції — як-от відстеження в Польщі західних поставок зброї Києву та вбивство Кузьмінова.

«Зараз ми стаємо тягарем для наших сусідів, тому що Росія використовує нас як оперативну базу», — сказав високопоставлений представник австрійської розвідки.

Він додав, що Росія надсилає великі обсяги готівки до сусідніх країн, таких як Литва, автомобільним транспортом. Звідти російські дипломати, що базуються в Австрії, переправляють готівку по всій Європі, часто в дипломатичній пошті, яку не може перевірити поліція.

У звʼязку з цим інші країни ЄС зараз розглядають чеську пропозицію: заборонити російським дипломатам виїжджати за межі країни, де вони працюють.