На Харківщині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми

Рада оборони Харківської області розширила зону примусової евакуації сімей з дітьми з Ізюмського, Богодухівського, Куп’янського, Чугуївського районів області.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

В Ізюмському районі це стосується сіл Загризове, Маліївка, Шийківка, Богуславка, Нова Кругляківка, де живуть 12 дітей із семи родин.

У Богодухівському районі планують примусово евакуювати 13 дітей з родинами із сіл Олександрівка та Скорики.

У Купʼянському районі примусова евакуація стосується 20 дітей із сім’ями із сіл Моначинівка, Дорошівка Кіндрашівської громади.

З Чугуївського району евакуюють 112 дітей з батьками з пʼятьох старостинських округів: Білоколодязького, Юрченківського, Новоолександрівського, Іванівського, Бугаївського Вовчансьої громади.

За словами Синєгубова, уже визначені маршрути евакуації, а місця тимчасового проживання людей — заброньовані.

Примусову евакуацію проводитимуть через посилені російські обстріли.