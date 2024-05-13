На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей-сиріт з прикордонних громад

У прикордонних громадах Богодухівського, Купʼянського та Ізюмського районів Харківщини оголосили примусову евакуацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Рішення ухвалили на засідання Ради оборони області.

Усього в прикордонних громадах залишились 113 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. За власним бажанням виїхали лише 9 дітей з опікунами з Вовчанської громади.

Також на засіданні обговорили ситуацію на фронті, зокрема і на Вовчанському напрямку, і мобілізацію. Синєгубов наголосив, що на Харківщині тримають динаміку показників.

Наступ росіян на Харківщину

Уранці 10 травня росія розпочала новий наступ у Харківській області, повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що Сили оборони знали про плани окупантів у регіоні та готували відсіч. Пізніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти «вклинилися в оборону». Нині оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Наразі йдуть бої за Вовчанськ. Поки що ворог має тактичний успіх.

За даними DeepState, ворог 12 травня окупував села Мороховець, Олійникове та Зелене й продовжує рух у напрямку села Липці. Тривають активні бої за Лукʼянці, які ворог майже повністю окупував. Окупанти також намагаються закріпитися в Глибокому та підбираються до Вовчанська. Місто перебуває під щільним обстрілом, триває евакуація цивільного населення.

Прокуратура повідомила, що російські війська під час наступу у Вовчанській громаді взяли в полон цивільних українців. Місцевих жителів помістили в підвал 11 травня, а деяким з них 13 травня вдалося втекти та дістатися до волонтерів. Прокуратура почала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни