Фінляндія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на €159 мільйонів

Фінляндія оголосила про 24-й пакет військової допомоги Україні на €159 мільйонів.

Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Традиційно країна з безпекових міркувань не розголошує, що входить у пакет і коли доставлять допомогу. Міноборони лише зазначило, що загальна вартість військової допомоги Києву від Фінляндії на сьогодні сягнула €2,2 мільярда.

«Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти невиправданого вторгнення Росії. Йдеться не лише про Україну, а , зрештою, про право всіх вільних народів на існування. Ми, фіни, навчилися на нашій власній історії, наскільки важливим є це питання», — заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

Фінляндія бере участь у бронетанковій коаліції для допомоги Україні та чеській ініціативі із закупівлі боєприпасів для ЗСУ. На це країна в березні виділяла €30 мільйонів.