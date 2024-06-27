Україна уклала безпекову угоду з Литвою

У Брюсселі Володимир Зеленський та президент Литви Гітанас Науседа підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Литвою.

Про це повідомляє Офіс президента.

Литва прагнутиме щорічно надавати Україні підтримку у сфері безпеки та оборони в розмірі 0,25 % ВВП.

«Цьогоріч військова допомога нашій державі вже сягнула майже €80 мільйонів, з них €35 мільйонів спрямовані на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів. І ця сума на 2024 рік постійно зростає за рахунок нових пакетів військової допомоги», — йдеться в повідомленні.

Литва надаватиме Україні підтримку в галузі безпеки та сучасного військового обладнання в наземній, повітряній, морській, космічній та кіберелектромагнітній сферах. Також потенційно Литва відновить військову тренувальну місію на території нашої держави.

Окремі положення Угоди фіксують спільну протидію гібридним загрозам, ядерним ризикам, а також передбачають посилення захисту критичної інфраструктури та співпрацю у сфері розвідки.

Литва працюватиме з Україною для визначення джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислового комплексу нашої держави.

У документі чітко закріплена підтримка Української формули миру та членства нашої країни в ЄС і НАТО. Окремі блоки стосуються притягнення Росії до відповідальності, посилення санкцій проти РФ і роботи над створенням компенсаційного механізму.

Литва продовжуватиме надавати Україні гуманітарну допомогу та братиме участь у відбудові України.