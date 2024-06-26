Литва виділятиме щонайменше 0,25% ВВП на оборону України

Литва виділятиме щонайменше 0,25% валового внутрішнього продукту (ВВП) на підтримку безпеки та оборони України.
Про це повідомив президент Литви Гітанас Науседа.
«Сьогодні на засіданні Державної ради оборони ми домовилися виділити щонайменше 0,25% ВВП на підтримку безпеки й оборони України. Литва продовжуватиме твердо підтримувати Україну до перемоги. Ми завжди підтримуватимемо свободу», — заявив Науседа.
- Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році військова і гуманітарна підтримка з боку Литви, за підрахунками, становила 1,5% ВВП цієї країни, тобто не менш ніж мільярд доларів.