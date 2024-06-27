Наглядова рада ПриватБанку шукає нового голову правління. Герхард Бьош іде з посади

Наглядова рада ПриватБанку розпочала процес відбору на посаду голови правління. Нинішній голова Герхард Бьош іде з посади після трьох років роботи.

Про це повідомив прессекретар ПриватБанку Олег Серга.

Герхард Бьош продовжуватиме виконувати свої обовʼязки допоки не зʼявиться новий голова, якого планують обрати на конкурсній основі, — до «плавного переходу управління і лідерства у правлінні».

За словами прессекретаря, під час роботи Герхард Бьош досяг «надзвичайних результатів у бізнесі в дуже нестабільному та складному середовищі, з рекордно високими прибутками», і це дозволило повернути державі інвестовані під час націоналізації банку 155 мільярдів гривень.

Герхарда Бьоша наглядова рада ПриватБанку призначила головою правління ПриватБанку строком на п’ять років у 2021 році. До того він обіймав посаду першого заступника голови правління Райффайзен Банку Аваль протягом 11 років. Бьош закінчив Віденський університет (Австрія) і має ступінь магістра соціально-економічних наук.