Верховний суд Ізраїлю дозволив призов ортодоксальних євреїв до армії

Верховний суд Ізраїлю одноголосно постановив, що відтепер ультраортодоксальні студенти єшив повинні бути призвані до ізраїльської армії та більше не мають права на відповідні державні пільги. Це рішення може призвести до виходу ультраортодоксальних законодавців із коаліції прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та її розвалу.

Про це повідомляє The Washington Post.

Це рішення слідує за аналогічним рішенням Верховного суду в березні, коли він наказав припинити державні субсидії для ортодоксів, які навчаються в єшивах замість того, щоб проходити військову службу. За кілька днів після того закінчився термін дії закону про звільнення ортодоксів від служби в армії, а жодного законопроєкту на заміну не розробили.

Сьогоднішнє рішення ухвалили після багатьох років суперечок, у процесі яких колись невелика ультраортодоксальна меншина перетворилася на мільйонну громаду, що тепер становить понад 12% населення. Ультраортодоксальні політичні партії підтримували коаліцію прем’єр-міністра Нетаньягу в обмін на звільнення від військової служби.

Ультраортодоксальна меншина останніми роками стрімко розширювалася. Представники цієї громади отримують державні субсидії на приватні школи, релігійні та громадські організації. Також усі ці роки ортодоксам вдавалося уникати сплати податків, оскільки мало хто з них працює, і військової служби. Протягом багатьох років існував рух законодавців, які засуджували це і думали, як завадити цьому.

Водночас ультраортодоксальні євреї стверджують, що їхнє вивчення Тори є «духовним хребтом, завдяки якому армія може воювати».

Утім, оскільки Ізраїлю довелося зіткнутися з масштабною та агресивною війною з ісламістськими бойовиками, багато ізраїльтян кажуть, що вже не можуть дозволити собі підтримувати ортодоксів.

Протягом останнього року громадська організація «Фронт матерів» вимагала, щоб ультраортодоксальні євреї «рівномірно розділили тягар» суспільства, зокрема щодо вступу на військову службу. Це також було загальною темою попередніх національних виборів в Ізраїлі та центральною темою в дебатах про зусилля країни віддати перевагу її демократичним цінностям над релігійними.

Деякі представники ультраортодоксальних євреїв у відповідь закликали створити спеціальні умови для підготовки вірян, щоб зробити їхню військову службу можливою. Водночас представниці руху «Фронт матерів» протестують проти цих закликів.

«Хтось запитав матерів військових, які були в Газі вісім місяців, чи готові вони до цього? Їх ніхто не питає. Чому ультраортодоксальний громадянин цінніший за мою дитину?» — сказала організаторка руху.

Голова ультраортодоксальної партії ШАС Ар’є Дері заявив, що «немає жодної сили у світі, яка могла б завадити народу Ізраїлю вивчати Тору, і кожен, хто намагався зробити це в минулому, зазнав жалюгідної невдачі».

Згідно з опитуванням Інституту єврейської народної політики (JPPI), 81% ізраїльтян виступають за скасування винятку для ортодоксів, 45% підтримують «примусовий» призов ортодоксів, а 36% віддають перевагу «методам переконання».

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили щонайменше 1 200 мирних жителів. За даними ізраїльської влади, принаймні 250 людей взяли в заручники. Щонайменше 125 людей досі утримують в секторі Гази після листопадової угоди про обмін полоненими, за якою вдалося звільнити понад 100 людей з полону ХАМАС.

Військові цілі Ізраїлю — «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію у прикордонному з Єгиптом місті Рафах і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.

Рада Безпеки ООН схвалила план перемирʼя в секторі Гази, однак він не влаштовує ХАМАС. Руху потрібна чітка позиція Ізраїлю щодо припинення вогню, повного виходу із сектора Гази та дозволу палестинцям самим визначати своє майбутнє. Представники руху стурбовані тим, що Ізраїль не має наміру повністю виводити війська з Гази.