Перша партія снарядів у межах чеської ініціативи вже в Україні

Премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що перша партія снарядів у межах чеської ініціативи вже прибула в Україну.
Про це він повідомив у соцмережі X.
«Деякий час тому перша партія боєприпасів від нашої ініціативи прибула в Україну. Ми робимо те, що потрібно», — написав премʼєр.
Яка саме кількість боєприпасів у першій партії — невідомо.
Загалом до чеської ініціативи долучилися 20 країн, вони дають гроші на снаряди. Пʼять країн вже зробили свої внески, тому частину угод на закупівлю уклали. Йдеться про гроші від Німеччини, Нідерландів, Данії, Португалії та Канади.
- У лютому 2024 року Чехія оголосила, що знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але їх треба викупити. Країна закликала союзників вкластися грошима в цю ініціативу — її підтримали Канада, Фінляндія, Бельгія, Німеччина, Нідерланди, Португалія, Франція, Велика Британія, Данія, Швеція, Норвегія, Литва й інші країни.
- Уже в березні МЗС Чехії повідомило, що снарядів у межах ініціативи може бути більше — від 1,5 млн. Перші 180 тисяч боєприпасів Чехія законтрактувала в середині квітня.
- У травні європейські лідери заявили, що сподіваються до кінця року передати Україні 500 тисяч снарядів у межах чеської ініціативи.
- Наприкінці травня премʼєр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Україна отримуватиме десятки тисяч снарядів щомісяця.