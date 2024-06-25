Уперше ґрунт зворотного боку Місяця доставили на Землю — це зробила китайська місія «Чанʼє-6»

Китайське національне космічне управління повідомило про успішне повернення дослідного зонда «Чанʼє-6» (Changʼe-6) на Землю з першими в історії зразками ґрунтів зі зворотної сторони Місяця.

Про це написала пресслужба управління.

Капсула зі зразками ґрунту приземлилася в автономному регіоні Внутрішня Монголія на півночі Китаю. Після того як її оброблять, капсулу доставлять до Пекіну.

Зворотний бік Місяця мало вивчений, бо наший супутник звернений до Землі лише одним боком — його період обертання навколо нашої планети дорівнює періоду обертання навколо своєї осі. Зворотна сторона Місяця підходить для радіоастрономії та іншої наукової роботи.

Дослідний зонд Китаю стартував на початку травня з космодрому Веньчан на південному китайському острові Хайнань, сів у заданому районі Південний полюс — Ейткен рано-вранці 2 червня. Протягом двох днів він збирав зразки ґрунту за допомогою бура та роботизованої руки.