Радники Трампа представили план припинення війни в Україні, за яким США не даватимуть зброї без мирних перемовин з РФ

Два ключових радники Дональда Трампа представили йому план припинення війни в Україні. Він передбачає, що Україна отримає більше американської зброї, лише якщо вступить у мирні переговори з Росією.
Про це пише агентство Reuters.
План на випадок перемоги Трампа на виборах розробили радники Кейт Келлог і Фред Флейц. Згідно з ним, під час мирних переговорів передбачається припинення вогню.
Якщо ж Україна «не сяде за стіл переговорів, то підтримка з боку США припиниться», наголосили радники.
Водночас, за словами Келлога, США попередять Москву, що будь-яка відмова від переговорів призведе до посилення підтримки України.
Флейц зазначив, що Україні не потрібно формально передавати територію Росії згідно з їхнім планом. Проте, за його словами, Україна «навряд чи зможе відновити ефективний контроль над усією своєю територією найближчим часом».
Келлог і Флейц підкреслюють, що тривалий мир в Україні потребуватиме додаткових гарантій безпеки для України. Флейц додав, що ключовим елементом цього буде «озброєння України до зубів».
У плані також пропонують примусити Москву до переговорів обіцянкою відкласти членство України в НАТО на довгий період.
За словами Флейца, Трамп позитивно відреагував на цей план. Водночас радник зазначив, що це не означає, що Трамп «погодився з кожним словом» плану.
Своєю чергою, речник Трампа Стівен Ченг наголосив, що лише заяви самого Трампа або уповноважених членів його кампанії слід вважати офіційними.
- Чергові президентські вибори в США заплановані на 5 листопада 2024 року. Це будуть 60-ті президентські вибори в історії країни, на яких мають обрати 47-го президента США.
- Трамп раніше заявляв, що якщо стане президентом, то зможе урегулювати війну за 24 години. ЗМІ писали, що Трамп хоче «вмовити» Україну поступитися деякими окупованими територіями на користь Росії.