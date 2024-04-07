The Washington Post: Дональд Трамп хоче «вмовити» Україну поступитися деякими окупованими територіями на користь рф, якщо стане президентом

Експрезидент США Дональд Трамп приватно розповів, що планує припинити війну росії з Україною, «вмовляючи» Київ відмовитися від деяких окупованих територій, якщо стане президентом.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками.

За їхніми словами, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі росії Криму та Донбасу.

Прагнучи повернутися до влади, Трамп часто вихвалявся тим, що він нібито міг би домовитися про мирну угоду між росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть, ще до інавгурації. Але він неодноразово відмовлявся публічно уточнити, як би він так швидко врегулював ситуацію.

«Я скажу кожному з них [Зеленському й путіну] певні речі, які я б не сказав решті світу, і тому я не можу сказати вам більше», — сказав експрезидент в інтервʼю колишньому заступнику помічника президента за каденції Трампа Себастьяну Горці.

За словами людини, яка брала участь в обговореннях пропозиції експрезидента, Трамп вважає, що і росія, і Україна «хочуть зберегти обличчя, вони хочуть знайти вихід», і що люди деінде в Україні погодилися би бути частиною росії. Деякі ж прихильники Трампа намагалися переконати його відмовитися від такого плану.

Американські аналітики визнають, що обмін територій на припинення вогню поставив би Україну в гірше становище без жодних гарантій того, що росія не відновить бойові дії. Така угода була б «жахливою», каже старша наукова співробітниця позапартійного аналітичного центру Стімсона.

Водночас кампанія Трампа відмовляється прямо коментувати план експрезидента.

«Будь-які припущення щодо плану президента Трампа походять від неназваних і необізнаних джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться. Президент Трамп єдиний, хто говорить про припинення вбивств», — заявила речниця кампанії Керолайн Лівітт.

Про план Трампа «вмовити» Україну поступитися деякими окупованими територіями почули ще в листопаді минулого року під час зустрічі в стратегічному дослідницькому інституті США — Фонд «Спадщина».

Один зі співрозмовників на умовах анонімності повідомив, що тоді колишній заступник помічника Трампа з питань стратегічних комунікацій Майкл Антон розповідав, що мирний план Трампа — це: тиснути на Україну, доки та не відмовиться від окупованих Криму та Донбасу, обмежити розширення НАТО і послабити залежність путіна від Китаю.

Водночас Майкл Антон у коментарі виданню заперечив це — нібито не спілкувався з Трампом півтора-два роки і про його план нічого не знав.