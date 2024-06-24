Премʼєр Ізраїлю Нетаньягу заявив про «згортання» операції в секторі Гази та перекидання військ на кордон із Ліваном

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що теперішня фаза бойових дій проти палестинського терористичного угруповання ХАМАС у секторі Гази «добігає кінця» заради угоди про повернення частини ізраїльтян, яких бойовики взяли в полон 7 жовтня 2023 року.

Це створює умови для перекидання більшої кількості військ до кордону з Ліваном для протистояння угрупованню «Хезболла», заявив Нетаньягу в інтервʼю телеканалу 14, передає Reuters.

Нетаньягу заявив, що ізраїльська армія «дуже скоро» наблизиться до завершення операції у секторі Гази, однак це не означає, що війна проти ХАМАС закінчилася. Він каже, що тепер в секторі Гази знадобиться менше військ, що звільнить військових для боротьби з «Хезболлою».

«Після завершення інтенсивної фази у нас буде можливість перекинути частину сил на північ. І ми це зробимо. В першу чергу в оборонних цілях. А по-друге, щоб повернути наших (евакуйованих) жителів додому», — заявив Нетаньягу.

Багато ізраїльських міст біля кордону з Ліваном евакуювали під час боїв. Нетаньягу сподівається на дипломатичне розвʼязання кризи, але пообіцяв розвʼязати проблему «в інший спосіб», якщо це необхідно.

Війна між Ізраїлем і ХАМАС

Війна між Ізраїлем і ХАМАС триває з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни й убили щонайменше 1 200 мирних жителів. За даними ізраїльської влади, принаймні 250 людей взяли в заручники. Щонайменше 125 людей досі утримують в секторі Гази після листопадової угоди про обмін полоненими, за якою вдалося звільнити понад 100 людей з полону ХАМАС.

Військові цілі Ізраїлю — «знищення військового й управлінського потенціалу ХАМАС і повернення заручників додому». Влада Ізраїлю має твердий намір провести операцію у прикордонному з Єгиптом місті Рафах і ліквідувати останні чотири батальйони ХАМАС, які базуються в місті. Також є завдання ліквідувати лідерів бойовиків.

Рада Безпеки ООН схвалила план перемирʼя в секторі Гази, однак він не влаштовує ХАМАС. Руху потрібна чітка позиція Ізраїлю щодо припинення вогню, повного виходу із сектора Гази та дозволу палестинцям самим визначати своє майбутнє. Представники руху стурбовані тим, що Ізраїль не має наміру повністю виводити війська з Гази.

Що таке «Хезболла»

Ліванська шиїтська військово-політична організація «Хезболла», визнана терористичною в багатьох країнах світу, заснована в 1982 році за підтримки Ірану. У жовтні 1997 року США визнали «Хезболлу» терористичною організацією.

Ізраїль і «Хезболла» воювали у 2006 році. Тоді загинули понад 1 200 ліванців і понад 160 ізраїльтян. Бої тривали місяць.

Підтримувана Іраном «Хезболла» та Ізраїль атакують одне одного від початку війни в Газі в жовтні 2023 року, постійно посилюючи атаки, що викликає занепокоєння щодо більш масштабної конфронтації. Агентство Reuters з посиланням на американського чиновника писало, що США стурбовані, що на кордоні Ізраїлю та Лівану розпочнеться повномасштабна війна.