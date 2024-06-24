ЄС розробив механізм обходу вето Угорщини на купівлю зброї Україні коштом активів РФ

ЄС розробив юридичний механізм, щоб обійти вето Угорщини на закупівлю зброї для України за рахунок прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.

Про це голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив Financial Times.

Він зазначив, що оскільки Угорщина утрималася від попередньої домовленості про використання прибутків від заморожених російських активів, вона «не повинна бути частиною рішення про використання цих грошей».

Юридичний обхідний шлях, який обговорюватимуть міністри закордонних справ ЄС у понеділок, також матиме вирішальне значення для виділення Україні кредиту у розмірі $50 мільярдів до кінця року.

За словами джерел FT, юридичного обхідного шляху для використання коштів ЄС, ймовірно, буде достатньо, щоб гарантувати виплату кредиту.

Однак Угорщина все ще може заблокувати санкції ЄС, згідно з якими заморожені російські активи. Заморожування необхідно одноголосно поновлювати кожні шість місяців.

За словами Борреля, Брюссель запропонував Угорщині угоду, де кошти Будапешту не використовуватимуть на допомогу Україні. Однак уряд Орбана відкинув пропозицію.