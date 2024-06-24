США, Південна Корея і Японія засудили посилення військової співпраці між КНДР і Росією

США, Південна Корея та Японія засудили посилення військової співпраці між КНДР та Росією, зокрема поставки зброї з Північної Кореї.

Про це йдеться в спільній заяві трьох країн, яку опублікував Держдепартамент США.

«Це [постачання зброї з КНДР] продовжує страждання українського народу, порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН та загрожує стабільності як у Північно-Східній Азії, так і в Європі», — наголосили в заяві.

Про посилення співпраці між країнами свідчить і укладання договору «про всеосяжне стратегічне партнерство», який 19 червня підписали лідер РФ Путін і голова КНДР Кім Чен Ин. У заяві країни зазначають, що це має викликати серйозне занепокоєння у всіх, «хто зацікавлений у збереженні миру та стабільності на Корейському півострові і хто підтримує народ України».

США, Південна Корея та Японія і далі посилюватимуть дипломатичне співробітництво та співпрацю в галузі безпеки, щоб запобігти ескалації ситуації. Зобовʼязання США щодо захисту Південної Кореї і Японії «залишаються залізними».

Країни закликали КНДР припинити подальші провокації та повернутися до переговорів.