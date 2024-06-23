У Харкові завершили рятувальні роботи на місці російського удару по пʼятиповерхівці

У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання авіабомби у житловий 5-поверховий будинок в Основʼянському районі, де 22 червня постраждала велика кількість цивільних.

Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що загалом на місці події працювало 116 співробітників ДСНС та 24 одиниці техніки. У підсумку від атаки російської авіації загинули дві людини і ще 53 людини постраждали, діставши різноманітні травми і поранення. Серед постраждалих троє дітей (дівчата віком 12, 13 та 17 років).

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