Через російський удар по Харкову троє загинули, кількість поранених зростає

Російське військо запустило по Харкову чотири керовані авіаційні бомби — влучили в район щільної житлової забудови.

Про це повідомили мер міста Ігор Терехов і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Через російську атаку загинули дві людини, щонайменше 18 поранені. Один з ударів прийшовся по житловому будинку.

Оновлення станом на 16:45. Загинули три людини. Розбір завалів триває.

До медиків у Харкові звернулися 25 людей — 16 з них госпіталізували. Четверо людей у важкому стані. Пошкоджені будинок, зупинки громадського транспорту, магазини.

Telegram / ДСНС

У місцях влучань за різними адресами працювали понад 250 рятувальників і поліцейських. Розбирати завали допомагають комунальники й волонтери.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, щоросіяни вдарили чотирма уніфікованими міжвидовими планерувальними боєприпасами Д30-СН. Три авіабомби влучили по підприємству в Холодногірському районі, ще одна — у будинок в Основʼянському районі.