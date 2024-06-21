Україна перемогла Словаччину у другому турі Євро-2024

Збірна України з футболу 21 червня перемогла Словаччину у другому турі Євро-2024. Матч закінчився з рахунком 1:2 на користь підопічних Сергія Реброва.

Голи: Шранц 17ʼ, Шапаренко 54ʼ, Яремчук 80ʼ.

Словаки відкрили рахунок на 17-й хвилині першого тайму. Подачу з флангу замкнув Іван Шранц. Вже у другому таймі на 54-й хвилині Україна зрівняла рахунок — після прострілу Олександра Зінченка відзначився Микола Шапаренко.

Переможний гол забив Роман Яремчук на 80-й хвилині. До кінця гри словаки не змогли зрівняти рахунок.

Під час матчу на стадіоні зʼявилися провокаційні написи Give us elections. Імовірно, це російська провокація. Про «необхідність» президентських виборів в Україні говорив проросійський пул західних політиків, а Кремль усіляко просував наративи про нелегітимність Володимира Зеленського і влади в цілому.

До 1/8 фіналу ЧЄ вийдуть команди, які фінішують у своїх групах першими та другими, а також чотири з шести кращих збірних, які посядуть треті позиції.

Збірна України у першому матчі поступилась Румунії з рахунком 3:0. Третій, останній для нас матч у груповому етапі відбудеться 26 червня о 19:00 — Україна гратиме з Бельгією.