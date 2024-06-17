Збірна України поступилася Румунії в першому матчі на Євро-2024

Національна збірна України з футболу 17 червня поступилася Румунії в першому матчі групового етапу. Гра закінчилася з рахунком 3:0.

Голи: Станчу, 30, Р. Марін, 53, Дрегуш, 57

У першому таймі на 29-й хвилині півзахисник Ніколає Станчу пробив у дальній верхній кут воріт і відкрив рахунок. До кінця тайму підопічні Сергія Реброва не змогли зрівняти рахунку.

На 53-й хвилині під час контратаки мʼяч перейшов півзахиснику Развану Маріну, який пробив його з дальньої відстані прямо у ворота — 0:2. Вже за чотири хвилини після цього Дрегуш замкнув простріл Манна після розіграшу кутового — 0:3.