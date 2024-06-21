Зеленський призначив нового начальника Управління держохорони

Президент України Володимир Зеленський призначив Олексія Морозова новим начальником Управління державної охорони.
Про це йдеться в указі № 361/2024 на сайті Офісу президента.
Інформація про Морозова у відкритих джерелах відсутня.
- 9 травня Володимир Зеленський звільнив Сергія Рудя з посади начальника Управління. Він працював головою УДО з 2019 року. Перед його звільненням Служба безпеки України повідомила, що попередила плани ФСБ РФ щодо ліквідації Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. Тоді були затримані двоє полковників УДО, які, як стверджують слідчі, передавали секретну інформацію росіянам.