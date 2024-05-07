СБУ викрила мережу російських агентів, які готували вбивство президента Зеленського

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України запобігли спробі російської ФСБ ліквідувати президента України та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Ці плани мала втілити агентурна мережа, до складу якої входили двоє полковників Управління державної охорони. Вони зливали росіянам секретну інформацію.

Одним із завдань агентурної мережі був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони президента, котрі б могли взяти главу держави в заручники, а згодом його вбити.

Окрім Володимира Зеленського, ворог планував ліквідувати голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.

Наприклад, ліквідацію очільника ГУР Кирила Буданова збиралися провести перед Великоднем.

За даними СБУ, план ворога був таким: спочатку завербований агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію. За координатами будинку, де мав перебувати посадовець, планувалося завдати ракетного удару. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни планували поцілити ще однією ракетою, зокрема задля знищення слідів застосування дрона.

Озброєнням агентів забезпечив полковник УДО, який особисто привіз до Києва FPV-дрони, заряди до РПГ-7, а також протипіхотні міни МОН-90. СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО по дрони та вибухівку до іншого регіону України, так і розмови потенційного виконавця теракту із куратором з ФСБ.

Служба безпеки України поетапно задокументувала злочинні дії фігурантів і затримала їх.

Організацію теракту курували співробітники 9 управління департаменту оперативної інформації 5 служби ФСБ:

Максим Мішустін;

Дмитро Перлін;

Олексій Корнєв.

Зокрема, Перлін у січні 2022 року став куратором «кротів», які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення росії. До того часу ними «опікувався» його колега Олексій Корнєв.

Так, перед початком повномасштабної війни Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником УДО на території сусідніх європейських держав. Також за кордоном зазвичай передавались і кошти для агентів.

У зловмисників провели обшуки, під час яких вилучили зброю, а також інші докази злочинної діяльності.

Їм повідомили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до терористичного акту).

Підозрюваним обрали запобіжний захід — тримання під вартою. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.