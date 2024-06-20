В Україну повернули ще трьох дітей з окупованої Херсонщини

З тимчасово окупованої частини Херсонщини в Україну повернули трьох дітей. Зокрема, вдалося евакуювати три родини, в яких виховують двох хлопчиків і дівчинку віком від 9 до 14 років.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Дітей змусили відвідувати російські школи та щопонеділка співати гімн Росії. Тож родини ухвалили рішення залишити все, аби захистити малечу.

Зараз сімʼї в безпечному місці, їм надають медичну, психологічну, соціальну та іншу необхідну допомогу. Тільки від початку 2024 року в Україну вдалося повернути 123 дитини з Херсонської області.