Нідерланди усунули останню перешкоду для старту переговорів про вступ України й Молдови до ЄС

Парламент Нідерландів проголосував за схвалення переговорних рамок для вступу України та Молдови в Європейський Союз. Це було останньою перешкодою для формального початку процесу переговорів.

Про це повідомляє Euractiv.

Тепер 25 червня відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

Ще в березні 2024 року Єврокомісія підготувала переговорну рамку щодо членства України в Євросоюзі. А вже на початку квітня Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України до Євросоюзу. 14 червня посли ЄС погодили рамки переговорів.

Коли Україна стане членом ЄС?

Це станеться лише після того, як Україна виконає всі вимоги та повністю впровадить всі європейські стандарти. Україна отримала статус країни-кандидата на вступ до Євросоюзу 23 червня 2022 року. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій для початку переговорів щодо вступу. Він містить низку реформ і законів, які Україні необхідно ухвалити. Київ це перше завдання виконав. Попереду більш глобальні реформи. Чим швидше Україна реформуватиметься, тим скоріше зможе стати членом ЄС.