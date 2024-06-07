Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України до Євросоюзу

Європейська комісія підтримує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

У висновку Єврокомісія зазначила, що Україна продовжує системні зусилля щодо приєднання до ЄС та виконала всі чотири додаткових кроки-реформи — йдеться про антикорупційні заходи, обмеження політичного лобіювання, прозорість статків посадовців і захист мов національних меншин.

«Тепер ми очікуємо від наших європейський партнерів наступний крок — початок переговорів про членство в Євросоюзі вже цього місяця», — зазначив Шмигаль.

Речниця Єврокомісії Ана Пісонеро на брифінгу заявила, що Київ досяг необхідних критеріїв у визначених сферах. Враховуючи це, Єврокомісія дала позитивну оцінку євроінтеграційного прогресу України та підтримала початок переговорів про вступ до ЄС. Також Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ Молдови до ЄС.

Ще в березні 2024 року Єврокомісія підготувала переговорну рамку щодо членства України в ЄС. А в травні Бельгія, яка зараз головує в ЄС, підтвердила наміри організувати в червні міжурядову конференцію з Україною. Тобто фактичний початок переговорів про вступ України до ЄС має відбутися до завершення бельгійського головування в блоці — з 1 липня заступатиме Угорщина.

Видання Financial Times з посиланням на джерела, поінформовані про перебіг переговорів, писало, що Бельгія сподівається домогтися одностайності серед усіх країн-членів ЄС та провести перший раунд переговорів про вступ 25 червня.

Коли ми станемо членом ЄС?

Це станеться лише після того, як Україна виконає всі вимоги та повністю впровадить всі європейські стандарти.

В історії розширення ЄС є різні приклади. Фінляндія подала заявку в 1992 році, а вже в 1995-му стала членом Євросоюзу. Польща подала заявку в 1994-му та ввійшла до ЄС через 10 років. Остання країна, яка приєдналася до Євросоюзу, — Хорватія. Вона подала заявку у 2003 році й у 2013-му стала новим членом ЄС.

Також є країни, які досі лишаються кандидатами на вступ. Це чотири балканські країни: Албанія, Північна Македонія, Чорногорія та Сербія. Такий самий статус має Туреччина. Але в усіх цих країнах процес гальмується. Туреччина взагалі не відповідає вимогам ЄС і не виявляє бажання туди вступати. У Сербії більшість населення не хоче до Євросоюзу, а сама країна має тісні звʼязки з Росією. Албанія ще навіть не розпочала переговори про вступ, у Чорногорії зі зміною уряду змінюється й зовнішньополітична орієнтація — то на ЄС, то на Сербію. Найбільше для вступу в Євросоюз робить Північна Македонія, але її прогрес блокують сусіди. Спочатку Греція вимагала змінити назву — і македонці це зробили, тепер Болгарія вимагає від Північної Македонії визнати, що її народ і мова мають болгарське коріння та походять саме з Болгарії.

Найважливіше — після отримання статусу кандидата все залежить від української влади. Вона отримала чіткий перелік реформ, які треба втілити, а суспільство має можливість контролювати цей процес. До того ж статус кандидата означатиме доступ до фінансових фондів Євросоюзу — фактично сам ЄС даватиме гроші на проведення реформ. Точно можна сказати одне: що швидше Україна реформуватиметься, то скоріше вона зможе стати членом ЄС.