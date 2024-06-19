В Англії екоактивісти розпилили помаранчеву фарбу на Стоунхендж

В Англії двоє активістів кліматичного руху Just Stop Oil розпилили речовину помаранчевого кольору на відому історичну памʼятку Стоунхендж. У такий спосіб вони закликали британський уряд відмовитися від викопного палива до 2030 року.

На відео видно, як двоє людей у білих футболках з написом Just Stop Oil підбігають до монолітів Стоунхенджа з балонами й розпилюють фарбу.

Присутні намагалися перешкодити протестувальникам, відтягуючи їх. Протестувальники встигли вкрити речовиною кілька каменів, потім одна протестувальниця всілася на траву, схрестивши ноги, а іншого від памʼятки відтягнула жінка.

У Just Stop Oil заявили, що протестувальниками були 21-річна студентка Оксфорду Ніам Лінч і 73-річний Раджан Найду з Бірмінгему. Вони розпилили на Стоунхендж порошкову фарбу, яка змиється дощем.

Just Stop Oil заявила, що у такий спосіб активісти вимагають від наступного уряду Великої Британії погодити з іншими країнами план припинення видобутку та спалювання нафти, газу та вугілля до 2030 року.

«Стоунхендж під час сонцестояння — це вшанування світу природи, але подивіться, у якому стані він перебуває! Ми всі маємо право жити без страждань, але продовження спалювання нафти, вугілля та газу призводить до смерті та страждань у неперевершених масштабах. Нам час подумати про те, що наша цивілізація залишить по собі — яка наша спадщина?» — сказала Ніам Лінч.

Поліція англійського графства Вілтшир пізніше повідомила про арешт протестувальників.

«Офіцери, які прибули на місце події, затримали двох осіб за підозрою у пошкодженні старовинної памʼятки», — повідомили в поліції.