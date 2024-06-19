Данія виділила $170 мільйонів українській оборонній промисловості

Данія оголосила про 19-й пакет допомоги Україні на понад $170 мільйонів (1,2 мільярда датських крон), який піде на підтримку української оборонної промисловості, закупівлю обладнання для винищувачів F-16 і на виробництво військової техніки в короткостроковій та довгостроковій перспективі.

Про це повідомило Міністерство оборони Данії.

Міністр оборони Трольс Лунд Поульсен заявив, що цим пакетом Копенгаген забезпечує «максимально можливу підтримку потреб України на полі бою тут і зараз».

«Ми створили датську модель пожертвувань через українську оборонну промисловість, яка допоможе нарощувати українське виробництво військової техніки в короткостроковій і довгостроковій перспективі», — зазначив Поульсен.

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України додали, що внесок Данії значно підсилить українське військо, а оскільки кошти залишаться в Україні, це зміцнить й економіку країни.

Пакет допомоги від Данії дає можливість використати $170 мільйонів таким чином, щоб можна було швидко закрити потреби українського війська. Минулого тижня цей механізм погодили на засіданні «Рамштайн». Очікують, що перша закупівля буде вже влітку.