Послу Росії висловили протест через бомбардувальник, який залетів у повітряний простір Швеції

Міністерство закордонних справ Швеції викликало посла Росії через порушення російським бомбардувальником Су-24 шведського повітряного простору. Ідеться про інцидент, що стався 15 червня 2024 року.

Про це повідомили в уряді Швеції.

Посла викликали для висловлення йому протесту.

Вперше з 2022 року російський бомбардувальник Су-24 залетів у повітряний простір країни. Шведська сторона назвала дії Росії неприйнятними та непрофесійними. Країна уперше стикнулася з подібним, відколи Стокгольм вступив у НАТО.

Минулого тижня про порушення повітряного простору російськими винищувачами говорила також Фінляндія — вона разом зі Швецією стала членом НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.