Російський бомбардувальник порушив повітряний простір Швеції. Це вперше після вступу країни в НАТО

Ввечері 14 квітня російський фронтовий бомбардувальник Су-24 порушив повітряний простір Швеції, залетівши на схід від південного краю острова Готланд.

Про це повідомляють Збройні сили Швеції.

Бомбардувальник не зреагував на попередження, після чого в небо на перехоплення підняли два винищувачі JAS-39 Gripen. Су-24 швидко покинув простір країни, проте в командуванні таку поведінку назвали «неприйнятною», що свідчить про неповагу до територіальної цілісності Швеції.

Ймовірно, це перший випадок порушення простору з моменту вступу Швеції в НАТО 7 березня 2024 року.