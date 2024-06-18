Суд встановив 2 млн грн застави командувачу ТрО, якому бійці будували маєток

Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід командувачу регіонального управління Сил територіальної оборони «Південь» — заставу у 2 мільйони гривень. Його підозрюють у тому, що він залучив підлеглих до будівництва свого маєтку.

Про це пише пресслужба Державного бюро розслідувань.

Тепер прокуратура готує апеляцію, бо сторона обвинувачення просила помістити командувача під варту на 60 діб з правом на заставу у 5 мільйонів гривень.

Слідство зʼясувало, що на командувача працювали троє військовослужбовців, які будували йому дім в Одеській області з 2023 року й отримували доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.

Фігуранту оголосили підозру в перевищенні службових повноважень, і йому загрожує 12 років позбавлення волі.