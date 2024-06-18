У Раді запропонували ще дві моделі економічного бронювання

У Верховній Раді 17 червня зареєстрували ще два альтернативні законопроєкти про економічне бронювання — № 11331-1 і № 11331-2.
Серед авторів обох ініціатив — голова комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.
Проєкт № 11331-1 пропонує, щоб бронюванню підлягали наймані військовозобовʼязані, які мають середньомісячну зарплату не менш ніж 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (3 028 гривень) — на сьогодні це 36 366 гривень.
Другий проєкт № 11331-2 пропонує змішану модель, в якій бронюванню підлягатимуть наймані працівники із зарплатою у 36 336 гривень і ФОПи з доходом у розмірі трикратного збору за бронювання військовозобовʼязаних (20 400 грн) — 61 200 гривень.
- 12 червня в Раді зареєстрували проєкт № 11332, який пропонує закласти концепцію «економічного бронювання». Ініціатива пропонує, щоб бізнеси, підприємства, організації платили підвищений військовий збір у розмірі 1 200 неоподаткованих мінімумів (20 400 гривень на місяць) за працівника, якого хочуть забронювати.