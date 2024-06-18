Медіа: Італія передасть Україні далекобійні ракети Storm Shadow

Італія передасть Україні далекобійні ракети Storm Shadow у новому пакеті військової допомоги.

Про це пише газета Il Fatto Quotidiano з посиланням на джерела, обізнані із ситуацією.

Ракети мають бути в девʼятому пакеті допомоги, який міністр оборони Гвідо Крозетто представить парламенту до кінця поточного місяця. У ньому ж буде обіцяна раніше друга система протиповітряної оборони SAMP/T, передачу якої 11 червня на Конференції з питань відбудови України анонсував міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Газета підтверджує інформацію агентства Reuters, що ця друга система ППО від Італії нині базується в Кувейті. Звідти її доправлять в Україну.

Щодо Storm Shadow, точна кількість ракет у майбутньому пакеті невідома.