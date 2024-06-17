У лікарні помер чоловік, який постраждав через атаку росіян на Миргородщину

Російські окупанти атакували Миргородський район на Полтавщині минулого тижня. Сьогодні, 17 червня, у лікарні помер цивільний чоловік, який отримав поранення через обстріл.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Під час удару по Миргородському району чоловік постраждав, і йому довелося ампутувати руку. Тоді ж було пошкоджено десять приватних будівель.

Протягом червня Полтавську область російське військо атакувало кілька разів. Так, удень 7 червня воно обстріляло цивільну інфраструктуру Полтави — зі зруйнованого будинку рятувальники визволили жінку.

Пообіді 17 червня російські військові влучили в цивільну інфраструктуру в Полтавському районі. Постраждали 12 людей, серед них двоє дітей.