Рятувальники ліквідували наслідки обстрілу Полтави — росіяни атакували цивільну інфраструктуру

Удень 7 червня російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Полтави, через що один приватний будинок загорівся — він зруйнований.

У ДСНС повідомили, що рятувальники врятували з-під завалів зруйнованого будинку жінку. Потерпілу передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Ліквідовувати наслідки обстрілу і пожежу та розбирати завали рятувальники завершили о 19:45. Для цього залучили 16 одиниць пожежної та інженерної техніки і 70 людей з особового складу. Також працювали пʼять одиниць інженерної техніки від комунальної служби міста.

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Повітряні сили ЗСУ до повідомлення голови Полтавської ОВА Проніна про влучання в приватний будинок фіксували в області ракету, яка залетіла через Сумщину.