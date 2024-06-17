Євросоюз продовжив санкції проти Росії за анексію Криму

Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти Росії за незаконну анексію Криму та Севастополя до 23 червня 2025 року.
Санкції передбачають заборону на імпорт до Євросоюзу продукції, що походить з незаконно анексованого півострова, а також на інфраструктурні або фінансові інвестиції та туристичні послуги з Криму або Севастополя.
Крім того, експорт певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання в незаконно анексованому Криму в транспортному, телекомунікаційному та енергетичному секторах, а також для пошуку, розвідки й видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів також підлягає обмеженням з боку ЄС.
Європейський Союз не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму та Севастополя Росією.
- Уперше санкції проти росії запровадили 31 липня 2014 року терміном на рік. Це була відповідь на анексію Криму та окупацію Донбасу. З лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, їх значно розширили. Відтоді ЄС запровадив 13 пакетів санкцій.