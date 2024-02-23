ЄС ухвалив 13-й пакет санкцій проти росії. Що туди ввійшло

Рада Європейського Союзу ухвалила 13-й пакет санкцій проти росії до другої річниці російського повномасштабного вторгнення в Україну. Пакет включає індивідуальні обмеження, імпортно-експортний контроль, санкції щодо заліза і сталі.

Про це пише пресслужба Ради ЄС.

У санкційні списки потрапили ще 106 фізичних і 88 юридичних осіб. Вони стосуються, зокрема, військового й оборонного секторів. Ці компанії та люди беруть участь у постачанні озброєння з КНДР до росії, депортації та переховування українських дітей.

Рада ЄС додала 27 нових суб’єктів до переліку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс росії. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також тих, що допомагають технологічному вдосконаленню російського сектора оборони та безпеки. Деякі з цих компаній і організацій базуються в третіх країнах — Індії, Шрі-Ланці, Китаї, Сербії, Казахстані, Таїланді й Туреччині. Вони допомагали росії обходити санкції, виробляти й розробляти електронні компоненти для зброї.

ЄС ввів додаткові обмеження на експорт електричних трансформаторів, компонентів для розробки й виробництва безпілотників.

Також Рада ЄС додала Велику Британію до списку країн-партнерів, які вводять санкції щодо імпорту чавуну й сталі з росії.