Британія ввела нові санкції проти компаній та бізнесменів за допомогу росії у війні

Велика Британія ввела понад 50 нових санкцій проти компаній та бізнесменів, які допомагають росії воювати проти України.

Про це пише пресслужба британського уряду.

Під санційні обмеження потрапили виробники боєприпасів, компанії, що займаються електронікою, торговці алмазами та нафтою. Серед них компанії, повʼязані з виробництвом боєприпасів, як-от ракетні системи запуску, ракети, вибухівка та інші важливі товари, що використовуються у військовій техніці.

Зокрема, у списку:

14 фізичних і юридичних осіб, повʼязаних із виробництвом боєприпасів, таких як реактивні системи запуску, ракети, вибухівка та інші важливі товари, що використовуються у військовій техніці, зокрема ДП «Свердлов» — найбільше підприємство російської боєприпасної промисловості. Також у списку;

ключові російські імпортери та виробники верстатів;

нафтотрейдер Нільс Труст і його компанія Paramount Energy & Commodities SA;

судноплавні компанії Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management і Active Shipping, які працюють в російській енергетиці в рамках тіньового флоту росії;

дві російські алмазні компанії «Алмазний світ» й «АГД Алмази» та Павло Олексійович Мариничев, новий генеральний директор «Алроси» (найбільшого російського державного виробника алмазів);

пʼять топменеджерів або власників провідних російських виробників міді, цинку та сталі.

Ці останні санкції відзначають два роки від повномасштабного вторгнення росії в Україну та демонструють непохитну підтримку Великої Британії України протягом усього необхідного часу, додали в пресслужбі.