ЄС продовжує санкції проти росії за окупацію територій України ще на рік

Рада Європейського Союзу продовжила дію санкцій проти росії за окупацію частини територій України до 24 лютого 2025 року.

Про це йдеться у рішенні, опублікованому в Офіційному журналі ЄС.

У Раді вважають, що допоки росія продовжує військову агресію проти України, порушуючи цим міжнародне право, доцільно зберігати всі обмеження проти неї та запроваджувати нові.

Таке рішення про продовження санкцій ухвалили в Брюсселі 19 лютого 2024. Воно набуло чинності сьогодні, 20 лютого.

Незабаром у Євросоюзі можуть ухвалити новий пакет санкцій проти росії. Єдина країна, яка була проти нього, Угорщина, вирішила не ветувати пакет. Якщо його таки ухвалять, підсанкційними стануть майже 200 осіб і компаній з росії, Китаю та інших країн, які допомагають Кремлю у війні проти України.