​Комюніке Саміту миру зможуть підписати й ті країни, що не приїхали у Швейцарію

Комюніке Глобального саміту миру буде відкрите до підписання навіть для тих країн, які не приїхали на мирну конференцію.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Чітка позиція щодо комюніке. Воно є, воно розповсюджене між учасниками, і ми очікуємо, що більшість країн приєднаються до нього. Комюніке буде відкрите для того, щоб до нього приєднались країни, які не доїхали на цей Саміт», — заявив він.

Росію на саміт не запрошували, а Китай від участі відмовився — це рішення розкритикував генсек НАТО Єнс Столтенберг. Із країн G20 на саміт у Швейцарії не приїдуть делегації Мексики та Саудівської Аравії.

Зеленський вже зустрівся з президентами Грузії Саломе Зурабішвілі та Чилі Габріелем Боричем, зі Вселенським патріархом, а також із віцепрезиденткою США Камалою Гарріс.