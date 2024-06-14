На Саміті миру у Швейцарії буде 92 країни. Зеленський вже прибув до країни

У Глобальному саміті миру візьмуть участь 92 країни. З них 57 представлені на найвищому рівні — президентів або прем’єр-міністрів. Про це йдеться в переліку, який оприлюднила Федеральна рада Швейцарії.
Ще 29 держав будуть представлені на міністерському рівні — здебільшого очільниками МЗС. Шість країн направлять послів — це Індонезія, Ізраїль, Обʼєднані Арабські Емірати, Південна Африка, Філіппіни та Бразилія.
Крім того, Бразилія і Святий Престол мають статус спостерігача, а не учасника саміту миру. Делегації з Китаю, як і очікувалось, не буде.
З міжнародних організацій будуть Рада Європи, ОБСЄ, Організація американських держав, всі ключові інституції ЄС (Європейська рада, Європейська комісія, Європейський парламент). ООН і Вселенський патріарх мають статус спостерігачів.
Президент Володимир Зеленський уже прибув до Швейцарії для участі у Глобальному саміті миру.
- У швейцарському Бюргенштоку 15—16 червня відбудеться Саміт миру, на якому обговорюватимуть три пункти формули миру – ядерну безпеку, продовольчу безпеку і звільнення військовополонених та українських дітей, яких викрала Росія. Як зазначали в Офісі президента України, Київ наполягав, щоб країни-агресора Росії на першому саміті не було.