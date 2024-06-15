Росія отримає план дій за результатами першого Саміту миру

Президент Володимир Зеленський заявив, що погоджений на Саміті миру план дій буде доведений до представників РФ, щоб на другому Саміті можна було зафіксувати реальний кінець війни.

Про це він заявив у виступі на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

«Зараз тут немає Росії. Чому? Тому що якби Росія була зацікавлена в мирі, не було б війни. Ми повинні вирішувати разом, що означає справедливий мир для світу та яким чином він може бути досягнутий у справді тривалий спосіб. Статут ООН є основою для нас. А потім, коли план дій буде на столі, погоджений всіма і прозорий для народів, тоді його буде прокомуніковано представникам Росії, щоб на другому Саміті миру ми могли зафіксувати реальний кінець війни», — зазначив Зеленський.

За його словами, присутні на саміті країни мають разом вирішити, що означає «справедливий мир для світу та як його досягти».